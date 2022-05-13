Строительные павильоны загорелись в Подмосковье на площади 400 кв. м
Строительные павильоны загорелись в ночь на 13 мая под Солнечногорском.
По данным «Известий», площадь возгорания составляет 400 кв. м. Отмечается, что есть риск распространения огня.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день стало известно, что в Якутии в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Благодаря профессиональным действиям спасателей рядом стоящий жилой дом, теплица и сарай не пострадали.