Строительные павильоны загорелись в Подмосковье на площади 400 кв. м

Строительные павильоны загорелись в ночь на 13 мая под Солнечногорском.

По данным «Известий», площадь возгорания составляет 400 кв. м. Отмечается, что есть риск распространения огня.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день стало известно, что в Якутии в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Благодаря профессиональным действиям спасателей рядом стоящий жилой дом, теплица и сарай не пострадали.