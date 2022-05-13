Джонсон предложил сократить 90 тыс. госслужащих ради экономии

Государственный аппарат Великобритании необходимо проредить, чтобы высвободить дополнительные средства для сокращения налогов, заявил в четверг, 12 мая, британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни», — приводит его слова Daily Mail.

О своем решении Джонсон объявил на заседании кабинета министров. Британским чиновникам предстоит в течение месяца сократить число госслужащих на 91 тыс. человек — практически 1/5 текущего состава.

Предполагается, что данная мера позволит сэкономить порядка £3,5 млрд, которые будут направлены на реализацию антикризисных мер.

«Все предприятия ищут способы сократить свои расходы и повысить производительность, и правительство не должно быть исключением. С 2016 года состав персонала государственной службы увеличился на 90 000 человек, в том числе в связи с пандемией, <...> но мы не можем позволить себе сделать это нормой», — заявил источник в британской администрации.

Накануне днем СМИ Великобритании заявили о надвигающемся кризисе стоимости жизни из-за стремительного роста цен. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

Ранее, 9 мая, исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс. (241 тыс. рублей), если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост. В итоге британцы могут разориться или замерзнуть, так как у них не хватит средств на оплату счетов.

Андерсон подчеркнула, что рост цен на электричество и газ усугубился ситуацией на Украине и решением Лондона отказаться от энергоносителей из РФ в рамках санкций.

В начале мая сообщалось, что британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за сокращения доходов и высокой инфляции. В частности, пенсионеры вынуждены урезать свои расходы, а иногда еще и отключать электричество и газ.

26 апреля журналисты британской газеты The Times сообщили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению.

Накануне результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. 15 апреля корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов.