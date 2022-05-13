Диетолог Нефедова объяснила вред сочетания кофе и еды

Употребляя кофе во время еды, мы не даем своему организму возможности полноценно усваивать содержащиеся в пище полезные макро- и микроэлементы. Об этом 13 мая заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния», — приводит ее слова радио Sputnik.

Кроме того, кофе способен выводить из организма кальций, добавила врач. По ее словам, рациональным решением является употребление этого напитка с молоком.

«Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом», — уточнила Нефедова.

При этом она отметила высокую калорийность кофе с молоком, такой напиток может стать полноценным перекусом, добавила диетолог.

«Но самые опасные кофейные напитки — дополненные сиропами и другими сладкими добавками. Они могут прибавить вам лишние килограммы», — заключила специалист.

Накануне врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что кофе оказывает на кости человека разрушительное действие. Этот напиток нарушает процесс усвоения кальция, магия и ряда других минеральных веществ, объяснила она.

4 мая сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова заявила, что кофе — самое часто используемое средство от сонливости. При этом чрезмерное употребление напитка, более одной-двух чашек в день, может отрицательно сказываться на работе сердца и сосудов.

12 апреля диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн сошлись во мнении, что черный кофе, богатый антиоксидантами, может помочь желающим похудеть. Вместе с тем эксперты предостерегают от добавления в напиток сахара, жирных сливок и других вредных добавок.