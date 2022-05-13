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МО РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие армии РФ продолжают выполнять боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, уничтожая опорные пункты и технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Министерстве обороны и показали кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника, доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Экипаж проводит полеты на предельно малых высотах — от 5 метров. Высокая маневренность и сравнительно небольшие габариты позволяют «Аллигаторам» успешно работать на любой местности, незаметно приближаясь к вражеским позициям.

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На задания служащие вылетают парами: летчик и штурман эффективно взаимодействуют в небе, прикрывая друг друга.

«В полете от меня зависит точное наведение на боевой курс, выход на цель по времени, обнаружение противника, передача данных командиру для проведения пуска. Также наблюдаю, чтобы по нам не работал ПЗРК противника», — рассказал штурман звена вертолетов Ка-52 Алексей.

Ранее, 11 мая, Минобороны показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Накануне МО продемонстрировало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

5 мая, ведомство представило кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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