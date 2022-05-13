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Иностранные наемники пожаловались на превосходство ВС РФ и коррупцию в ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране, сообщает 12 мая издание The Telegraph.

«Мы здесь мальчики для битья», — констатировал британский морпех в отставке, участвовавший в боях в Киевской области.

По его словам, у россиян «профессиональная армия и очень много современного оружия». В частности, он выделил беспилотники, точно наводящие артиллерию на позиции украинских военных.

Военный рассказал, что три раза попадал в опасные ситуации всего за две недели.

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