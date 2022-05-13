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Iltalehti: кабмин Финляндии ожидает, что 13 мая РФ перекроет поставки газа в страну

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Ключевые политики Финляндии предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа 13 мая в ответ на решение властей республики о вступлении в НАТО. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила финская газета Iltalehti.

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Отмечается, что в такой ситуации в стране могут возникнуть проблемы с промышленностью и производством продуктов питания.

По данным издания, сейчас Финляндия хочет понять, будет ли реализована угроза.

Председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подчеркнул, что политики проинформированы о возможном прекращении поставки газа в Финляндию. Он также указал на то, что были проведены подготовительные работы.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера, чтобы купировать возникающие угрозы ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Также в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

До этого, 30 апреля, сообщалось, что Финляндия готовится к прекращению подачи природного газа из России, решение Москвы будет зависеть от ответа финнов на предложение об оплате российского газа в рублях.

Отмечалось, что страна должна не позднее 20 мая сообщить, согласна ли она на новые условия оплаты российского газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

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