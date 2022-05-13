Британские офицеры за 12 дней до спецоперации находились в штабе АТО

За две недели до начала спецоперации России по защите Донбасса британские офицеры на Украине работали в штабе «Антитеррористической операции» в Краматорске и получали разведданные от средств разведки НАТО и ВСУ. Об этом 13 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что британские военные работали вместе с сотрудниками канадской частной военной компании GardaWorld.

«Так, с 11 по 14 февраля в сопровождении ЧВК GardaWorld британские командиры проводили мероприятия по синхронизации технических разведданных, полученных средствами разведки НАТО, со штабом группировки АТО в Краматорске, где рассматривались варианты ведения боевых действий против российских вооруженных сил», — передало агентство.

Речь идет о кадровых британских военных, которые работали под прикрытием. Что же касается ЧВК GardaWorld, то в рядах этой компании насчитывается более 120 тыс. сотрудников.

12 апреля стало известно, что администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. Для того, чтобы снизить напряженность, было принято решение ввести ограничение на передачу отдельных данных Киеву. В частности, под запрет попадает информация, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. Также в эту категорию входят сведения о стратегических объектах РФ за пределами Украины.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные.

Ранее, 5 мая, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

В ЦРУ уже раскритиковали утечку в СМИ о том, что Штаты помогают Украине с разведкой.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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