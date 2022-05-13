Корреспондент «Известий» показал обстрел ВСУ беспилотником «Орлан-10»

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российский беспилотный комплекс (БПЛА) «Орлан-10» наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист продемонстрировал беспилотник, которому предстоит задача понести на себе четыре осколочно-фугасных снаряда. Он отметил что дальность стрельбы составит 100 километров.

Этот БПЛА может поразить легкобронированную техника и живую силу. Уточняется, что он уже уничтожил пять боевых машин противника.

Как рассказал один из техников, которые готовят «Орлан-10» к вылету, в данном классе такой беспилотник считается лучшим в мире. Он и разведчик, и высокоточный бомбардировщик, практически неуязвим.

«Ветер на запуске не должен превышать десяти метров в секунду. Боковой — три. В лёгкий снег, дождь он нормально запускается, а точность приземления зависит от силы ветра», — отметил техник Сергей.

Беспилотник взмывает в воздух на пять километров, при атаке снижается до одного. Погрешность при поражении цели каких то два — три метра.

«Орлан-10» еще ни разу не попал в зону видимости украинских ПВО.

С земли российский БПЛА защищают зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь».

12 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в районе Харькова российскими военными радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США. В Харьковской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены пять украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и перехвачены три ракеты «Точка-У», добавили в Минобороны.

Кроме того, в этот день сообщалось, что в районе острова Змеиный российскими средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Всего за сутки уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой Народной Республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской Народной Республики (ЛНР), Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.

Также в четверг журналист «Известий» Валентин Трушнин показал уничтожение позиций ВСУ в районе Авдеевки. Сначала ведется пристрелка, после начинается корректировка. Финалом уничтожения ВСУ становится выпуск 38 ракет по противнику.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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