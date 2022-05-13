Аналитик Тузов объяснил падение курса евро снижением спроса на валюту

Снижение импорта из Европы, а также требование РФ оплачивать газ в рублях стали причинами резкого падения курса евро. Об этом 13 мая рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Как уточнил аналитик в беседе с агентством «Прайм», импорт из стран Евросоюза снизился на 55%, из-за чего упал и спрос на евро внутри страны.

Тузов добавил, что на курс евро влияет переход на оплату за газ в рублях, а также то, что валюта оказалась отрезана от международной ликвидности.

По словам эксперта, в настоящее время трейдеры продают евро, поскольку они понимают: давление на валюту будет только возрастать.

«А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты», — констатировал он.

Таким образом, евро может попросту рухнуть по отношению к рублю, считает аналитик.

Причем, по его мнению, эта ситуация ничего хорошего не сулит, поскольку доходы экспортеров могут резко сократиться.

«В выигрыше только европейские корпорации, которые хотят уйти с российского рынка», — пояснил он.

12 мая курс евро на Мосбирже упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года.

Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Как посчитали специалисты, это связано с тем, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

На фоне того, как курс евро по итогам торгов на Московской бирже 4 мая не смог преодолеть отметку 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года, аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях.