Летчики Центрального военного округа эвакуировали в Россию пожилую женщину и ее дочь из села Рубцы Красно-Лиманского района Донецкой области. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что женщины получили тяжелые травмы в результате избиения их соседом-нацистом, когда прятались от бомбежек в подвале своего дома.

«Мы с мамой в ночь с 17 на 18 апреля пошли в подвал, ну как: поужинали, подоили корову, пошли в подвал», — вспоминает Татьяна Пономарева.

По ее словам, в ту ночь во двор к женщинам зашел сосед. Как рассказала Татьяна, сначала вспыхнула дверь, а затем мужчина бросил в подвал горящую канистру. Мать женщины Марьям Галиулловна уточнила, что сосед ударил дочку кастетом в висок, а ее ударил ногой в тяжелом ботинке за то, что они русские.

Как сообщили в оборонном ведомстве, сейчас женщины в надежных руках, под присмотром российских военных медиков их здоровью ничего не угрожает.

Ранее, 5 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что накануне более 10,6 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов Донбасса и с Украины.

Он также напомнил, что в российских регионах работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью головы к приему беженцев.

По данным на 27 апреля, всего в Россию в качестве беженцев приехало более 1 млн человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Из них более 182 тыс. — это дети.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и ДНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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