Военкор «Известий» побывал в траншеях Донбасса

Уже восемь лет в поселке Пески на окраине Донецка идут тяжелые позиционные бои. За это время украинские вооруженные формирования и силы ДНР создали целые подземные крепости, отрытые по всем правилам фортификации. «Известия» побывали в Песках и на позициях в Авдеевке, осмотрели огромный укрепрайон.

«За восемь лет в треугольнике Первомайское–Авдеевка–Ясиноватая Вооруженные силы Украины создали целый укрепленный район. Это сеть окопов, блиндажей, бункеров, подземных укреплений и огневых позиций», — сообщил корреспондент «Известий».

Силы ДНР, в свою очередь, в Песках и его окрестностях также соорудили сложные фортификационные сооружения и десятки, если не сотни, километров окопов.

Так, через каждые несколько метров вырыты специальные укрытия для защиты от артиллерийского огня, если он застал военных вне блиндажей или бункеров. В таких условиях бойцы предпочитают минимум снаряжения: бронежилет, пару подсумков под магазины и гранаты, сообщил журналист.

«Ничего не должно мешать быстро перемещаться и сразу юркнуть в укрытие. Если чем-то зацепился, то уже можешь не выжить», — заметил он.

Также корреспондент «Известий» узнал, что за восемь лет на позициях появились целые подземные городки, в основе которых подвалы хозяйственной постройки.

«У бойцов есть удобное расположение с нормальными кроватями и даже телевизором. Здесь отдыхают сменившиеся с позиции подразделения. Рядом столовая с запасом продовольствия. Поэтому всегда есть горячая пища», — отметил он.

А еще, рассказал журналист, среди этих помещений есть специальные классы, где изучают военную науку. Тут же рядом канцелярия командира подразделения с картой, радиосвязью и компьютером.

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