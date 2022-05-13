Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в пятницу, 13 мая, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +15 до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с. Ночью — ветер западный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 739–741 мм ртутного столба.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. Уточнялось, что в отдельных районах города может выпасть до 19 мм осадков, что эквивалентно почти 40% от месячной нормы.

В мэрии заявили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

11 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры. По ее словам, наступление устойчивого летнего тепла в столичном регионе откладывается на третью декаду месяца.