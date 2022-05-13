Российские автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел

Российские сервисные компании столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из иностранных автобрендов.

Речь о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками.

Так, Volvo обычно рекомендует использовать Castrol Edge, BMW — Shell, Infiniti — Total, пояснил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.

«Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, и особенно моторных масел», — подтвердил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

По его словам, более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторитейлом. Около 30 азиатских марок по-прежнему продолжают поставки своей продукции, уточнил специалист.

Перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell, сказал «Известиям» заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев. Часть автосервисов в марте успела запастись продукцией на ближайшие месяцы, поэтому она остается в продаже, добавил он.

Но ограничение предложения по ассортименту наблюдается, подтвердил директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов.

При этом цены на фирменные масла выросли в два-четыре раза из-за подорожавшей логистики, уточнил он.

По словам Серебрякова, вопрос нехватки таких масел может остро встать в июне-июле. Для решения проблемы Минпромторг внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо, отметил он, добавив, что их недостаточно и список нужно расширять.

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Пустить в расходник: автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел