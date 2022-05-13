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Корреспондент «Известий» показал бывшую базу ВСУ на заводе «Заря»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как выглядят территории завода «Заря» в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР), где располагались бойцы ВСУ.

Журналист рассказал, что территория завода включает в себя административные и производственные здания. В одном из таких помещений обнаружены вещи украинских бойцов.

«Это форма ВСУ, оставшаяся куртка. Холодильная камера. Видим такую лежанку, вместо матов или какого-то матраса такие производственные дела. Здесь ночевали бойцы ВСУ», — отметил он.

Покидая территорию завода, националисты оставили в одном из помещений перевязанную лентой подарочную коробку, к которой протянут трос, он используется для растяжек.

12 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен нескольких бойцов территориальной обороны Украины на пороховом заводе «Заря». Также он отметил, бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР в ходе внезапных наступательных действий прорвали оборону и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.

Накануне помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что остатки войск ВСУ, выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря».

Покидая завод украинские боевики оставили часть своего оборудования. Корреспондент «Известий» пообщался с бойцом ЛНР, который показал трофейное вооружение.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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