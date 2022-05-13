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В Чили умерла ранения на первомайской демонстрации журналистка

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Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
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Чилийская журналистка Франсиска Сандоваль, получившая ранение в результате стрельбы на первомайской демонстрации в Сантьяго, умерла в больнице. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил телеканал Canal 3 la Victoria, на котором она работала.

«Франсиска не ушла от нас, ее убили. Таким образом мы подтверждаем смерть нашей дорогой Франсиски», — говорится на странице телеканала в Twitter.

Президент Чили Габриэль Борич выразил свои соболезнования в связи с гибелью журналистки.

«Выражаю соболезнования и поддержку семье Франсиски Сандоваль, невинной жертве преступников. Мы не допустим безнаказанности», — заявил он.

Отмечается, что Сандоваль получила огнестрельное ранение в голову во время освещения демонстрации, которая проходила в районе Мейггс на западе Сантьяго 1 мая.

В деле есть трое подозреваемых, на данный момент один из них находится под стражей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

6 мая в городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос.

В марте в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.

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