Чижов указал на проведение спецоперации РФ в соответствии с графиком

Спецоперация России по защите Донбасса проводится по графику, сообщил 12 мая постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком», — сказал Чижов.

При этом он указал на то, что спецоперация «не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России», поскольку ВС РФ необходимо учитывать необходимость защищать союзников из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также гражданское население

«Если бы российские войска взяли за образец США и другие западные страны, мы прошлись бы паровым катком по Украине несколько раз к настоящему моменту. Но таких намерений никогда не было», — подчеркнул дипломат.

Как заверил Чижов «у России не было намерений захватить территории на Украине».

Кроме того, дипломат выразил уверенность в том, что конфликт в конце концов будет урегулирован мирным путем.

«Уверен, что мы придем к решению по украинскому кризису путем переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает», — заявил постпред.

При этом Чижов уточнил, что Москва настаивает на «нейтральном статусе» Украины, признании Киевом Крыма частью РФ и независимости республик Донбасса.

Ранее в этот день зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что без демилитаризации и денацификации мира на Украине невозможно достичь. Он уточнил, что в настоящее время не видит возможностей для дипломатического решения ситуации на Украине.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, она направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о том, в чем заключается новая фаза спецоперации РФ по защите Донбасса, стоит адресовать в Минобороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что военные РФ уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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