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Боксер Трояновский стал чемпионом России в первом полусреднем весе

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский одержал победу над Рустемом Меметовым в бою за титул чемпиона России в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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Отмечается, что поединок должен был длиться 10 раундов, однако Меметов отказался продолжать бой после третьего раунда.

Встреча завершилась техническим нокаутом.

В активе 41-летнего Трояновского теперь 30 побед при трех поражениях. 31-летний Меметов потерпел третье поражение при восьми победах.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол после победы над Саулем Канело Альваресом занял вторую строчку в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

До боя с мексиканским боксером Бивол находился на 17-й строчке рейтинга. Теперь он уступает только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

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