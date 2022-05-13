Боксер Трояновский стал чемпионом России в первом полусреднем весе

Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский одержал победу над Рустемом Меметовым в бою за титул чемпиона России в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Отмечается, что поединок должен был длиться 10 раундов, однако Меметов отказался продолжать бой после третьего раунда.

Встреча завершилась техническим нокаутом.

В активе 41-летнего Трояновского теперь 30 побед при трех поражениях. 31-летний Меметов потерпел третье поражение при восьми победах.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол после победы над Саулем Канело Альваресом занял вторую строчку в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

До боя с мексиканским боксером Бивол находился на 17-й строчке рейтинга. Теперь он уступает только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.