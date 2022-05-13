Охоту на большого баклана разрешат в Иркутской области

В Иркутской области включат большого баклана в охотничий вид. Это означает, что птиц разрешат отстреливать. С подобным предложением служба по охране и использованию животного мира намерена обратиться в региональное законодательное собрание.

По словам врио руководителя службы Степана Пересыпкина, которые приводит ИА IrkutskMedia, резкое увеличение числа больших бакланов плохо сказывается на количестве рыбы в Байкале.

Агентство отмечает, что в Приангарье и Бурятии эту птицу уже вынесли из Красной книги. Большой баклан раньше массово селился на Байкале, однако с 1950-х годов стал исчезать, в 1970-е его уже не осталось. Баклан снова появился на Байкале в начале 2000-х годов, его численность стала стремительно расти.

Ученые не исключают, что бакланы могут быть причастны к исчезновению тайги у берегов Байкала. По словам специалистов, деревья погибают от ядовитого помета птиц. Сейчас численность бакланов такая же, как и несколько веков назад.