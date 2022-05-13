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Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильные дожди и грозы пройдут в пятницу, 13, в таких регионах Европейской части России, как Архангельская, Вологодская, Ивановская, Владимирская и Ростовская области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о сложной погоде, то 13 мая в Архангельской и Вологодской областях, а затем в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях, а также на юге Поволжья будут сильный дождь и гроза. В Ростовской области 13 и 14 числа ожидаются дождь, гроза и ветер до 22 м/с», — приводит его слова агентство ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что в Омской, Томской, Белгородской областях, Кемеровской, Иркутской, Ростовской и Новосибирской областях. ожидается сложная пожароопасная ситуация.

По его словам, заморозки до 2-3 градусов будут в Челябинской, Оренбургской областях, Ставропольском, Пермском краях и Кабардино-Балкарии.

12 мая сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. Уточнялось, что в отдельных районах города может выпасть до 19 мм осадков, что эквивалентно почти 40% от месячной нормы.

Накануне синоптики предупредили, что в Карелии ожидается ухудшение погодных условий к концу рабочей недели из-за влияния атлантического циклона.

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