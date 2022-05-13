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Ремонт красноярского цирка обойдется в 1,5 млрд рублей

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На капитальный ремонт цирка в Красноярске необходимо 1,5 млрд рублей. Деньги должны быть выделены из федерального бюджета. Сейчас никакие работы в здании не проводятся, его только охраняют.

Минкультуры РФ планирует запросить необходимые средства при подготовке проекта бюджета на 2023-2025 годы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на депутата краевого законодательного собрания Илью Зайцева.

Если средства будут выделены в следующем году, цирк откроют не раньше 2024 года. Объект является федеральным, региональные власти не обладают полномочиями в решении ситуации с ремонтом, пояснил депутат.

Ремонтировать здание цирка начали в 2019 году. Сначала работы выполняла местная компания «Сибиряк», а потом — московская компания «Стройресурс».

Красноярский цирк начали возводить 50 лет назад, а сдали в эксплуатацию в 1971 году. Капитальный ремонт в здании не проводился ни разу.

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