Пляжный комплекс построят на Краснодарском водохранилище

На берегу Краснодарского водохранилища появится пляжный комплекс. Его оборудуют в станице Старокорсунской. На территории площадью 2,9 га появится зона пляжного отдыха, детские и спортивные площадки, пункты проката и спасателей, медицинский кабинет.

Инвестор и муниципальные власти уже заключили соответствующий договор. Обустройство территории выполнит курортный центр «Кукуруза». Откроют пляжный комплекс к началу летнего сезона в 2023 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на мжра Краснодара Андрея Алексеенко.

По словам градоначальника, одобрено в общей сложности восемь земельных участков, на которых разместятся пляжные комплексы. В октябре 2021 года власти утвердили схему размещения нестационарных объектов, которая прошла процедуру согласования в профильных региональных министерствах.

Сейчас оборудованных пляжей в Краснодаре нет. Купаться в реке Кубань запретили из-за гидрологических характеристик (сильного течения, ям, водоворотов) и несоответствия состояния воды гигиеническим нормативам.