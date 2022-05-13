Дачные постройки едва не сгорели во время природного пожара в Якутии

В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на улице Лесной села Майя. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут. Наблюдался густой черный дым и открытый огонь.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Благодаря профессиональным действиям спасателей рядом стоящий жилой дом, теплица и сарай не пострадали, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают причину и виновников пожара.

В апреле в Якутии утвердили перечень населенных пунктов, которые в 2022 году подвержены лесным и ландшафтным пожарам. В перечень вошли 475 поселений. Всего в республике 636 населенных пунктов, государственная противопожарная служба есть только в 153 из них.