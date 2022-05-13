МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

Министерство обороны России рассказало о мужестве и самоотверженности российских военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили профессионализм младшего сержанта Ивана Пастухова, который во время выполнения боевой задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. Сообщается, что младший сержант, несмотря на нападение украинских националистов, которое, при этом, сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой, смог восстановить поврежденную связь и обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций подразделений России.

В ведомстве подчеркнули, что задача усложнялась тем, что в ходе неравного боя с националистами Пастухов был ранен. Ему пришлось оказывать себе медицинскую помощь самостоятельно, затем восстанавливать поврежденную радиостанцию под плотным огнем националистов.

Также рассказывается о подполковнике, командире инженерно-саперного батальона Александре Никифорове. Он вместе со своим подразделением попал под интенсивный минометный огонь со стороны противника. Никифоров смог в кратчайшие сроки возвести мостовой переход через реку, это позволило осуществить оперативную переброску на другой берег подразделений и продолжить вытеснение противника с занимаемых позиций.

Кроме того, российские инженеры на подступах к населенному пункту, подконтрольного украинским боевикам, обнаружили минное поле. Подчиненные подполковника, используя штатные устройства разминирования, проделали проходы в минном поле, что позволило вести рейдовые действия группам специального назначения и преодолеть оборонительный рубеж.

Самоотверженные действия Александра Никифорова, а также высочайший профессионализм его подчиненных позволили продолжать наступление российских войск, добавили в Минобороны.

Сержант Иван Месяцев, продолжили в оборонном ведомстве, выполнял обязанности на блокпосту на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденных от формирований украинских националистов. Ночью неонацисты попытались попытку прорваться в населенный пункт и атаковали находящихся на блокпосту российских военнослужащих.

Месяцев вместе с подчиненными вступил в бой с превосходящими силами противника. В результате прицельным огнем был уничтожил БМП противника и более пяти националистов. Националисты, в свою очередь, перешли в позиционную атаку, и тут к российским военным подоспело подкрепление.

Солдаты ВС РФ уничтожили группу украинских националистов, это стало возможным, заключили в ведомстве, благодаря мужественным действиям сержанта.

12 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, также за день уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Также, по его словам, ВКС России поразили четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожить более 170 националистов.

Кроме того, в этот день сообщалось, что ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ в Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также отмечалось, что высокоточные российские ракеты воздушного базирования поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, два склада боеприпасов и уничтожили более 320 националистов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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