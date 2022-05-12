Снаряд нашли в районе бывшего танкового полка в Амурской области

В селе Возжаевка Амурской области в районе бывшего танкового полка найден предмет, похожий на снаряд. Житель села заметил, как несколько мужчин пытаются перенести тяжелый предмет. Он помешал им и вызвал полицию.

ИА PriamurMedia в администрации Белогорского округа рассказали, что в воинскую часть поселка Екатеринославка отправили заявку и теперь ожидают прибытия группы разминирования. Место обнаружения снаряда охраняет патрульно-постовая служба.

Агентство уточняет, что в последний раз подобный снаряд находили в Белогорском округе в селе Возжаевка в августе 2021 года. Во время планировки под строительство новой котельной машинист экскаватора ковшом зацепил два использованных бронебойных оперенных подкалиберных снаряда.