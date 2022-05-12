Прямой эфир

Псаки заявила о возможном проведении КНДР ядерного испытания в мае

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США считают, что КНДР может в этом месяце провести новое ядерное испытание. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

«Что касается того, ожидаем ли мы испытания, то, по оценке Соединенных Штатов, КНДР может быть готова провести испытание уже в нынешнем месяце. Это будет седьмое по счету подобное испытание», — сказала она.

Накануне США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты.

Ранее, 7 мая, стало известно, что запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Предыдущий пуск КНДР осуществила 4 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета. В связи с проведенным пуском японская сторона выразила Пхеньяну протест.

До этого, 26 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военные силы КНДР готовы уничтожить любую цель, угрожающую стране конфликтом а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022