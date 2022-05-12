Псаки заявила о возможном проведении КНДР ядерного испытания в мае

США считают, что КНДР может в этом месяце провести новое ядерное испытание. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается того, ожидаем ли мы испытания, то, по оценке Соединенных Штатов, КНДР может быть готова провести испытание уже в нынешнем месяце. Это будет седьмое по счету подобное испытание», — сказала она.

Накануне США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты.

Ранее, 7 мая, стало известно, что запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Предыдущий пуск КНДР осуществила 4 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета. В связи с проведенным пуском японская сторона выразила Пхеньяну протест.

До этого, 26 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военные силы КНДР готовы уничтожить любую цель, угрожающую стране конфликтом а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.