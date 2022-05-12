Мультицентр для молодежи создадут в Хабаровске

В Хабаровске в конце мая 2022 года откроют мультицентр «Моя территория». Речь идет о бесплатном муниципальном коворкинге для молодежи.

Подготовку помещения оценил глава города Сергей Кравчук. По его словам, которые приводит ИА AmurMedia, помещение создается для молодых людей и организаций, где они смогут проводить мероприятия, обучающие семинары, разрабатывать и реализовывать проекты.

Начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, в свою очередь, пояснила, что потребность в многофункциональном центре в Кировском и Краснофлотском районах города была высокой, поскольку здесь проживает много студентов и молодежи.

Проектом уже заинтересовались молодежный медиацентр, клуб предпринимателей, юнармейская организация, отделение Российского движения школьников, а также хабаровские граффитисты, театр «Две лампы» и киберволонтеры.