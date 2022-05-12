Сети газоснабжения для частного сектора проектируют в Уссурийске

В Приморском крае приступили к проектированию сетей газоснабжения для догазификации Уссурийска. Планируется обеспечить газом порядка 1,8 тыс. домов частного сектора.

Созданием в Уссурийске четырех участков газораспределительных сетей высокого и среднего давления занимаются специалисты компании «Газпром газораспределение Дальний Восток». Общая протяженность превысит 92 км. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2022 года, пишет ИА UssurMedia.

Газопроводы построят за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям Приморского края и за счет инвестиций единого оператора газификации.

Президент России Владимир Путин 14 апреля поручил расширить программу газификации регионов страны. Он добавил, что горизонт энергетической стратегии следует продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября.