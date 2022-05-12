Число погибших при взрыве в отеле Гаваны достигло 45 человек

Спасатели нашли тело последней пропавшей без вести в результате взрыва в отеле в Гаване. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает новостной портал Cubadebate.

По последним данным, число погибших составило 45 человек, среди них четверо детей.

Власти Кубы объявили траур по жертвам взрыва в центре Гаваны. С 06:00 (13:00 мск) 13 мая до 00:00 (07:00 мск) 14 мая будут приспущены государственные флаги на военных и других госучреждениях.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что в общей сложности пострадали 96 человек, из них 42 скончались, 18 находятся под наблюдением врачей в шести столичных медучреждениях. 36 пациентов были выписаны.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушены как минимум два этажа здания. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель исключил версию теракта. Причиной взрыва, предположительно, могла стать утечка газа при наладке оборудования.