Детсад в селе ЕАО закрыли из-за превышения уровня радона

Судебные приставы Октябрьского района ЕАО приостановили работу детского сада в селе Нагибово. Там зафиксировали превышение в воздухе уровня активности дочерних продуктов опасного радиоактивного газа, радона.

ИА EAOMedia со ссылкой на УФССП по региону пишет, что дошкольное учреждение допустило нарушения санитарно-эпидемических требований. Это создавало угрозу здоровью воспитанников и сотрудников учреждения. Детский сад закрыли на 30 суток.

Эксперты не раз отмечали повышенный уровень облучения населения автономии из-за природных источников. Средняя годовая доза в регионе называлась в размере 6,7 мЗв, что вдвое больше среднероссийской.

Основная часть формируется за счет ингаляции изотопов радона. По этой причине в ЕАО не раз приостанавливали работу школы, их спортзалы или отдельные кабинеты.