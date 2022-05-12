Напитки на основе даров моря отправят на экспорт из Хабаровска в КНР

Из Хабаровского края в КНР будут экспортировать напитки без сахара на натуральном сырье. Поставлять продукцию в Китай планирует компания по производству безалкогольных напитков. Она расширит линейку своей инновационной экспортной продукции, созданной на основе дальневосточного фитосырья и даров моря.

Китайские потребители уже одобрили три напитка. В будущем хабаровская компания будет поставлять еще две собственные разработки, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

По словам директора компании Алексея Андрусенко, в конце мая – начале июня планируется отправить в КНР первую в этом году партию в 72 т напитков. С этой продукцией потребителей познакомили еще в 2021 году. Первую партию напитков реализовали в торговых сетях Шанзая и Суйфэньхэ. Развить успех помешала вспышка коронавируса, но сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

Китайские дистрибьюторы отмечают главный плюс российской продукции — ее натуральность и экологичность. Линия напитков основана на использовании натуральных соков дальневосточных ягод и трав. Продукция хорошо укладывается в модель здорового образа жизни, востребованную у жителей современных мегаполисов.

Ранее сообщалось, что объемы двусторонней торговли России и Китая за первые четыре месяца текущего года выросли на 25,9%, достигнув $51 млрд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.