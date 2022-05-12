Умер режиссер и актер Валерий Гришко

Режиссер, актер, художественный руководитель Самарского академического театра Валерий Гришко умер на 71-м году жизни. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил соболезнованиям родным и близким режиссера, а также подчеркнул, что это огромная утрата для отечественного искусства.

Гришко родился 12 ноября 1951 года в Донецке. В 1972 году он окончил Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской, в 1979-м — ЛГИТМиК.

Работал в качестве режиссера в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской. С 2009 года был главным режиссером, а с 2019 года — художественным руководителем Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Зрителям известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4», «Морские дьяволы», «Опера-2. Хроники убойного отдела» и многих других.