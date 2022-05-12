Полянский предупредил об опасности угроз ядерной державе

Страны, которые угрожают ядерной державе, должны предусмотреть возможность ответной реакции. Такое заявление сделал 12 мая первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в беседе с изданием UnHerd News.

Таким образом Полянский прокомментировал вопрос ведущего о том, какие обстоятельства Россия будет считать оправданными для нанесения ядерного удара.

«Я думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если вы угрожаете вооруженной державе, вам следует учитывать все варианты», — сказал дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что не является военным и не может в полной мере ответить на поставленный вопрос.

При этом первый зампостпреда РФ при ООН обратил внимание на то, что, поскольку страна обладает ядерным оружием, его применение возможно, «если есть экзистенциальная угроза России».

Кроме того, Полянский прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, после присоединения стран к НАТО и последующего размещения сил альянса на территории двух государств, обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ.

«Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут мишенью — или возможной целью для удара», — заявил собеседник UnHerd News.

Ранее в четверг заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну. Он отметил, что «у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», указав, что такой сценарий станет катастрофой для всех.

8 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО могут быть уничтожены в ядерной войне за полчаса, при этом он призвал ее не допустить, «поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли».

При этом днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция Москвы.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Кроме того, в последние дни сообщалось о скором вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

Так, 12 мая сообщалось, что финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство в НАТО. Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в НАТО будут сделаны в ближайшие несколько дней. Они уверены, что это усилит как безопасность страны, так и оборонный альянс.