Прямой эфир

Небензя спросил у постпреда Франции в ООН, не является ли он украинцем

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в четверг, 12 мая, сообщил послу Франции Николя де Ривьера, что по новым стандартам тот может считать себя украинцем.

Отставить разговоры: на Украине вводят штрафы за русский язык в СМИ и сфере обслуживания
На украинский переведут даже кроссворды

Российский дипломат привел пример «тотальной украинизации» учебного процесса, сославшись на обновленные пособия по географии для 8 классов. Он также упомянул, что министерство образования и науки Украины с 2016 года редактирует содержание учебных материалов «с учетом исторических событий последних лет».

«Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии <...> Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил Небензя.

16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах Украины могут отказаться от изучения русского языка в пользу других предметов. Учителя, которые преподавали только эту дисциплину, по его словам, должны будут отправиться «на простой».

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022