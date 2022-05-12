Небензя спросил у постпреда Франции в ООН, не является ли он украинцем

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в четверг, 12 мая, сообщил послу Франции Николя де Ривьера, что по новым стандартам тот может считать себя украинцем.

Российский дипломат привел пример «тотальной украинизации» учебного процесса, сославшись на обновленные пособия по географии для 8 классов. Он также упомянул, что министерство образования и науки Украины с 2016 года редактирует содержание учебных материалов «с учетом исторических событий последних лет».

«Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии <...> Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил Небензя.

16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах Украины могут отказаться от изучения русского языка в пользу других предметов. Учителя, которые преподавали только эту дисциплину, по его словам, должны будут отправиться «на простой».

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.