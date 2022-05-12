В Латвии завели 23 дела после акции у памятника Освободителям Риги

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило агентство LETA со ссылкой на полицию.

«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом. Кроме того, два уголовных процесса начаты по статье об «оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

По данным агентства, девять административных дел связаны с нарушением установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов.

Уточняется, что еще шесть человек подозревают в использовании в общественном месте запрещенной символики, трех — в мелком хулиганстве, двоих — в неисполнении законных требований должностного лица или противодействии должностному лицу.

Ранее в этот день сейм Латвии принял законопроект, предусматривающий приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения. Посольство России выразило протест из-за решения Латвии прекратить действие соглашения о сохранении мемориалов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правительство Латвии «вурдалаками» после принятия законопроекта.

Также в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о необходимости вывоза памятника на территорию России при удобной возможности.

9 мая жители Риги пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к памятнику — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.