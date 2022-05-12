Прямой эфир
Мир
Парламент Греции одобрил соглашение об увеличении войск США в регионе
Мир
Покидающая Белый дом Джен Псаки рассказала об угрозах в свой адрес
Мир
В Финляндии оценили вероятность прекращения поставок газа из РФ
Мир
Первого президента Украины Кравчука похоронят 17 мая
Общество
Жена нидерландского дипломата открыла косметологический кабинет в консульстве в Петербурге
Общество
Дачников предупредили о штрафах за «запущенные» участки
Интернет
В Латвии заблокируют российские соцсети
Спорт
Месси признали самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Мир
В Госдепе исключили возможность поставки ядерного оружия Украине
Спорт
В Омске состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
Великобритания сообщила о нежелании ввязываться в конфликт с Россией
Сюжет:

В Латвии завели 23 дела после акции у памятника Освободителям Риги

0
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило агентство LETA со ссылкой на полицию.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом. Кроме того, два уголовных процесса начаты по статье об «оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

По данным агентства, девять административных дел связаны с нарушением установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов.

Уточняется, что еще шесть человек подозревают в использовании в общественном месте запрещенной символики, трех — в мелком хулиганстве, двоих — в неисполнении законных требований должностного лица или противодействии должностному лицу.

Ранее в этот день сейм Латвии принял законопроект, предусматривающий приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения. Посольство России выразило протест из-за решения Латвии прекратить действие соглашения о сохранении мемориалов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правительство Латвии «вурдалаками» после принятия законопроекта.

Также в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о необходимости вывоза памятника на территорию России при удобной возможности.

9 мая жители Риги пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к памятнику — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022