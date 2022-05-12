Покидающая Белый дом Джен Псаки рассказала об угрозах в свой адрес

Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки в четверг, 12 мая, заявила на брифинге, что во время работы получала угрозы в свой адрес, а также в адрес своей семьи.

По словам Псаки, она получала «ужасные письма и тексты», которые были адресованы лично ей, и в которых упоминались имена ее детей. Она отметила, что это было сложной частью ее работы.

5 мая стало известно о том, что Псаки покинет должность пресс-секретаря 13 мая. На место заступит ее заместитель Карин Жан-Пьер. Президент США Джо Байден добавил, что Псаки установила новый стандарт уважения и приличия в зале брифингов Белого дома.

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента. Она будет помогать в продвижении политических и коммуникационных целей президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают успехов Псаки. Он добавил, что ему не приходилось контактировать с ее приемником Карин Жан-Пьер.

1 апреля портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Псаки ведет эксклюзивные переговоры с телеканалом MSNBC по переходу на работу, после того как в мае покинет Белый дом.

Ранее Псаки занимала должность представителя Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Позже, в 2020 году, она работала советником переходной команды Байдена, впоследствии став пресс-секретарем Белого дома. Псаки внесена в российский черный список, ей запрещен въезд в РФ.