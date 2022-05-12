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В Финляндии оценили вероятность прекращения поставок газа из РФ

Iltalehti: в Финляндии ожидают, что РФ перекроет поставки газа в страну 13 мая
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в НАТО может приостановить поставки природного газа в страну. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает финская газета Iltalehti.

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«Россия может прекратить поставки газа в пятницу [13 мая]. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в правительстве страны ранее предполагали, что поставки газа могут быть остановлены 23 мая, поскольку до этого времени страна должна определиться, станет ли она оплачивать импорт энергоресурсов в рублях.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.

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