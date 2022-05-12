Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) освобожден населенный пункт Южное. Об этом 12 мая в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, на зданиях в Южном установлены российские знамена.

«Чеченские силовики совместно с бойцами народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии. После выполнения боевых задач ребята приступили к официальной части — водружению символов свободы», — написал политик.

По его словам, наблюдается положительная динамика в луганском направлении, российская армия освобождает города от украинских националистов.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый идеологический последователь Бандеры не получит по заслугам», — пообещал он.

Ранее в четверг Кадыров сообщил, что несколько бойцов территориальной обороны Украины взяты в плен на пороховом заводе «Заря» в ЛНР. В результате действий в районе завода «Заря» в Воеводовке была уничтожена значительная часть живой силы противника. Остальные при этом обратились в бегство, уточнил политик.

11 мая Кадыров также заявил, что военнослужащие ЛНР совместно с бойцами российского спецподразделения «Ахмат» взяли под контроль два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря».

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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