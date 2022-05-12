Российские средства ПВО сбили БПЛА и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный

Российские комплексы ПВО перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 12 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — сообщил он.

Также российские военные уничтожили пять украинских беспилотников возле населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк. Также ликвидированы десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Полевое Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, ВКС России поразили, в частности, четыре пункта управления вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Силы артиллерии уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.

11 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями. Он назвал эту провокацию очередной попыткой киевской стороны обвинить РФ в применении химического оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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