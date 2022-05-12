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В Мариуполе возобновлена подача электричества на ряд соцобъектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты. Об этом заявили в четверг, 12 мая, в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Сегодня, 12 мая, энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, среди подключенных объектов — больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

«Чтобы минимизировать время, затрачиваемое на дорогу, работники Региональной энергопоставляющей компании приезжают сюда в командировку на определенный срок. Ночевать им приходится в ближайших населенных пунктах — Мангуше и Володарском, чтобы ежедневно с раннего утра приступить к работе, экономя время, которого так не хватает», — сказано в сообщении.

Как указали в ведомстве, местным энергетикам помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка.

В сообщении также отмечается, что многие местные энергетики уже вернулись на свои рабочие места, на объектах Мариуполя и в его окрестностях трудились и продолжают трудиться бригады из всех подразделений предприятия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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