Хрюнов дал прогноз на бой Шлеменко с Исмаиловым

Боец ММА Александр Шлеменко досрочно победит Магомеда Исмаилова на турнире Russian Cagefighting Championship, который намечен на август. Таким прогнозом поделился с журналистами в четверг, 12 мая, промоутер Владимир Хрюнов.

По его словам, предстоящий бой станет одним из самых интересных.

«Хочу, чтобы победил Александр Шлеменко. Надоел мне улыбающийся Магомед. На самом деле я шучу. Желаю удачи обоим», — сказал промоутер.

Как он подчеркнул, спортсмены проведут «поединок с искрами». Кроме того, Хрюнов обратил внимание на то, что у Исмаилова и Шлеменко совершенно разные стили. Поэтому исход боя решится в первых раундах боя.

«Надеюсь, что Шлеменко одержит досрочную победу», — заключил он.

Ранее в четверг Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов на пресс-конференции по итогам подписания контракта на поединок в рамках турнира RCC 12 рассказали о своем настрое перед предстоящим боем, а также оценили шансы на победу.

Оба спортсмена заявили, что прекрасно себя чувствуют и настроены на лучший исход боя. По мнению Исмаилова, зрителей поединка ожидает яркое противостояние.

Бой станет главным событием турнира RCC 12 и состоится в Екатеринбурге в период с 20 по 27 августа.

Точная дата будет утверждена позднее.