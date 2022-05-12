Врач рассказал о вреде для здоровья от сдерживания эмоций

Врач-онколог Игорь Самойлов рассказал, что сдерживание негативных эмоций может стать причиной многих заболеваний.

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 12 мая, специалист пояснил, что чаще всего в таких случаях страдают вегетативная нервная система и внутренние органы.

«У пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», — пояснил эксперт.

По словам Самойлова, у чрезмерной эмоциональности также есть свои последствия. Страх и стресс могут послужить причиной развития онкологических заболеваний, пишет НСН.

Другими причинами являются генетика, воспалительный процесс в организме и хронический стресс, сообщает телеканал «360».

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По словам специалиста, сначала следует опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд или приложить что-то из морозилки к участку тела между шеей и затылком. После этого 10 минут стоит посвятить физической нагрузке: побегать на месте или по лестнице, отжаться или присесть.

Далее в течение 10 минут следует спокойно подышать — на пять счетов вдох, на семь счетов выдох. Заключительным этапом указанной техники является растяжка или йога.

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По словам психолога, первым шагом на пути любви к себе является возможность отследить внутренний диалог с самим собой.