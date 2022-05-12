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Врач рассказал о вреде для здоровья от сдерживания эмоций

Врач-онколог Самойлов рассказал, почему нельзя сдерживать эмоции
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Фото: Pexels/Pixabay
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Врач-онколог Игорь Самойлов рассказал, что сдерживание негативных эмоций может стать причиной многих заболеваний.

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В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 12 мая, специалист пояснил, что чаще всего в таких случаях страдают вегетативная нервная система и внутренние органы.

«У пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», — пояснил эксперт.

По словам Самойлова, у чрезмерной эмоциональности также есть свои последствия. Страх и стресс могут послужить причиной развития онкологических заболеваний, пишет НСН.

Другими причинами являются генетика, воспалительный процесс в организме и хронический стресс, сообщает телеканал «360».

5 мая психолог Слава Донин рассказал о действенных упражнениях, которые помогают справиться с сильным приступом тревоги или панической атакой. Как пишет RT, психолог рассказал о практике TIRR, которая поможет справиться с глубокими аффективными состояниями.

По словам специалиста, сначала следует опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд или приложить что-то из морозилки к участку тела между шеей и затылком. После этого 10 минут стоит посвятить физической нагрузке: побегать на месте или по лестнице, отжаться или присесть.

Далее в течение 10 минут следует спокойно подышать — на пять счетов вдох, на семь счетов выдох. Заключительным этапом указанной техники является растяжка или йога.

6 мая психолог Филипп Литвиненко назвал способ научиться любить себя. По его словам, над заниженной самооценкой и нелюбовью к себе необходимо работать, так как от этого зависит способность выстраивать здоровые связи с миром и другими людьми.

По словам психолога, первым шагом на пути любви к себе является возможность отследить внутренний диалог с самим собой.

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