На Украине начали процедуру демонтажа монумента «Три сестры», установленного в селе Сеньковка Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в областной администрации.

«Начата процедура ликвидации монумента «Три сестры», посвященного дружбе народов Украины, России и Белоруссии», — говорится в сообщении на странице администрации в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В настоящее время местные власти готовят документы для снятия монумента с учета. Затем их направят в министерство культуры и информационной политики Украины. После снятия с учета сооружение демонтируют.

Монумент был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов. Композиция состоит из трех пилонов с изображением гербов союзных республик и барельефами со сценами общей истории.

В начале мая сообщалось, что три советских памятника, в том числе мемориальный комплекс «Вечный огонь», демонтируют во Львовской области.

Ранее, в конце апреля, в Киеве завершили демонтаж скульптуры двух рабочих — украинца и русского, которая является одним из элементов Арки дружбы народов. В том же месяце был ликвидирован памятник советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове. Также националисты снесли памятник Зое Космодемьянской в Чернигове.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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