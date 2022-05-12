Пьяный водитель разбил три машины на западе Москвы

На западе Москвы произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в четверг, 12 мая.

Авария произошла на улице Барклая в районе дома № 22 ранее в этот день. По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель на Renault Duster.

Как сообщает источник, водитель сначала выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Skoda. От удара она отлетела в Ford, который стоял на парковке, после чего Duster врезался в ехавшую по встречной полосе машину Lada.

У предполагаемого виновника ДТП обнаружили 1,26 промилле алкоголя.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

8 мая грузовик опрокинулся на легковой автомобиль на МКАД. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль. По информации «Известий», в кузове грузовика находился щебень, которым засыпало легковой автомобиль. В результате мужчина, женщина и ребенок оказались заблокированными. Спасатели помогли пострадавшим выбраться. Женщину и ребенка забрали в больницу, мужчина отказался от госпитализации.