Устроить цены

Инфляция в России замедляется. В первую неделю мая рост потребительских цен составил 0,1%. Неделей раньше показатель был на уровне 0,21%. Если тенденция сохранится, то в следующем году рост цен составит 5,2%, что будет очень близко к целевым уровням 4–5%. Разумеется, это не перечеркивает тот факт, что по сравнению с прошлым годом инфляция составила в среднем почти 18%. В этой ситуации возникает вопрос, что дальше будет с ценами, и можно ли каким-то образом это компенсировать.

Причина резкого подорожания товаров в нашей стране — шок предложения и импортная инфляция. Поскольку Россия встроена в мировую экономику и сильно зависит от импорта, санкционное давление, обрыв финансовых и торговых связей с Европой, блокировка резервов и проблемы с логистикой привели к проблемам с поставками некоторых товаров. Импортеры сразу подняли цены вслед за укреплением доллара, поэтому люди логично решили, что надо закупиться товарами впрок. Это привело к резкому росту потребительской активности в марте, но сразу было ясно — он будет носить краткосрочный характер. Что касается импортирования инфляции, то этот фактор был не так заметен, но тоже сыграл свою роль. Потребительские цены в Европе растут рекордными темпами за многие десятилетия, что неминуемо вело к удорожанию импорта и роста цен у нас.

Далее события развивались естественным образом. Поскольку доходы россиян не увеличиваются адекватными инфляции темпами, происходит спад потребительской активности. Иными словами, режутся расходы, где только можно, крупные покупки откладываются на длительный срок. Естественно, самое большое замедление — по непродовольственным товарам. Если раньше номинальные темпы роста были около 15% в год, потом резкое ускорение в марте до 30–40%, то сейчас около 3%. Наиболее сложная ситуация с автомобилями и запчастями, бытовой техникой и электроникой, медицинскими товарами, предметами интерьера, одеждой и обувью, а также стройматериалами. В итоге при инфляции в 17% мы имеем реальное падение активности около 15%.

Продовольственные товары в силу низкой эластичности по цене (уровень потребления слабо зависит от уровня цен) показывают номинальный рост около 15%, то есть, по сути, реальное потребление не сокращается. Среди немногочисленных секторов, где активность сохраняется на уровнях прошлого года, можно выделить кафе и рестораны, хобби и увлечения.

Что дальше? Регулятор ожидает снижения ВВП в этом году на 8–10%, то есть с учетом высокой базы первого квартала нас ждет сложный период до января 2023-го. В следующем году ЦБ ждет падения показателя на 3%. Инфляция, по мнению регулятора, будет постепенно приходить в норму, и в 2024 году придет к уровню 4–5%. Также постепенно Центробанк планирует снижать ключевую ставку.

Выход из сложной экономической ситуации лежит в скорейшем развитии импортозамещения. Для этого потребуется перенастройка логистических цепочек, создание стимулирующих мер для отечественного производителя и смягчение кредитно-денежной политики. Это необходимо сделать как можно скорее, чтобы успеть захватить выпадающий после ухода иностранных компаний рынок объемом более $100 млрд.

Автор — директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций»

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