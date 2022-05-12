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Жена нидерландского дипломата открыла косметологический кабинет в консульстве в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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В МИД России 12 мая вызвали временного поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсму и выразили протест из-за незаконной коммерческой деятельности в консульстве в Санкт-Петербурге. Как выяснил телеканал РЕН ТВ, в здании супруга заместителя генконсула открыла косметологический кабинет.

Об оказываемых в здании консульства услугах стало известно после того, как когда одна из пациенток попала в больницу из-за «уколов красоты».

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«Я приехала домой, и очень сильные у меня были боли, головные боли, и опухоль в районе лба», — рассказала Вера, ставшая жертвой некачественных услуг косметолога.

Косметолог Марина оказалась супругой заместителя генерального консула Нидерландов в Санкт-Петербурге Схеерса Ивары. Узнав о произошедшем женщина перестала отвечать на звонки и сообщения.

Обманутая пациентка обратилась в полицию. Перед интервью с журналистами Вера попросила скрыть ее лицо — девушка опасается мести со стороны мужа косметолога.

Камерам удалось заснять, как Марина встречает очередных клиенток, пришедших на косметологические процедуры.

«Диппредставительство — это место, где находятся дипломаты. Там могут быть сотрудники, нанятые техсотрудники, но там строго оговорено, что они находятся в рамках той миссии, которая предусмотрена регламентом их пребывания — не предусмотрено, что там будет прачечная, столярный цех или еще что-то», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что в диппредставительстве о грубейшем нарушении Венской конвенции не могли не знать.

«Разведка использует также и коммерческие структуры, коммерческие варианты, они привязывают людей связями экономическими к своему государству и потом постепенно втягивание, шаг за шагом, привлекают их к сотрудничеству со спецслужбами своего государства», — добавил экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

При этом МИД Нидерландов неоднократно и последовательно пытался влиять на внутреннюю политику РФ через ряд российских НКО. Так, в 2018 году нидерландский посол при ОБСЕ Йероен Боендер выделил €100 тыс. центру «Мемориал» на направление жалоб в ЕСПЧ. Годом позже было направлено еще €100 тыс. на борьбу за права геев, 5 млн рублей на поддержку СМИ-иноагентов.

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