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Французскому постпреду при ООН указали на его украинское происхождение

Небензя спросил французского коллегу в СБ ООН о том, знает ли тот, что он украинец
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Постпред России при ООН Василий Небензя в четверг, 12 мая, в Совете Безопасности ООН поинтересовался у французского коллеги Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.

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Дипломат сослался на украинский учебник по географии за восьмой класс. Так Небензя попытался доказать «тотальную украинизацию» учебного процесса, которой, по его словам, занимается министерство образования и науки Украины.

«Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии <...> Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил постпред России при ООН.

16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах Украины могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. Учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», добавил Кремень.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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