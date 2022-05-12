Военные РФ эвакуировали застрявшее в Черном море из-за мин ВСУ судно

Экипаж сирийского судна Sea Lord, которое оказалось заблокировано в Черном море, эвакуирован российскими военными. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в четверг, 12 мая.

Члены экипажа не могли попасть на берег из-за установленных украинскими националистами в Черном море мин, которые оторвались от креплений и начали дрейфовать.

При эвакуации военным также помогали власти Крыма. Сирийские моряки выразили благодарность российской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом королевства, 30 марта заявил, что мины из Черного моря может унести в Норвегию.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 29 марта заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.

В целях безопасности с 26 марта приостановлены все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном. Ограничение касается ночного времени суток. Военно-морские силы Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины.