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Военные РФ эвакуировали застрявшее в Черном море из-за мин ВСУ судно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж сирийского судна Sea Lord, которое оказалось заблокировано в Черном море, эвакуирован российскими военными. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в четверг, 12 мая.

Члены экипажа не могли попасть на берег из-за установленных украинскими националистами в Черном море мин, которые оторвались от креплений и начали дрейфовать.

При эвакуации военным также помогали власти Крыма. Сирийские моряки выразили благодарность российской стороне.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом королевства, 30 марта заявил, что мины из Черного моря может унести в Норвегию.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 29 марта заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.

В целях безопасности с 26 марта приостановлены все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном. Ограничение касается ночного времени суток. Военно-морские силы Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины.

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