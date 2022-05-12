В Омске состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Омске 27 мая. Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В главном бою на ринг выйдут российский боксер Алексей Папин и черногорец Дилан Прашович. В соглавном поединке зрители увидят сражение между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным.

На профессиональном ринге состоится дебют двукратного олимпийского чемпиона (2004, 2008), чемпиона мира, Европы и России по боксу Алексея Тищенко. Его соперником станет спортсмен из Панамы Неомар Сермено.

Также зрители увидят противостояние участников прошлых турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Павла Шульского и Брюса Хлебникова.

14 мая в 22:00 РЕН ТВ покажет поединок американских спортсменов Флойда Мейвезера и Дона Мура в рамках турнира Global Titans на вертолетной площадке небоскреба «Бурдж-эль-Араб Джумейра». В соглавном бою сразятся Андерсон Силва и Бруно Мачадо.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.