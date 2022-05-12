В Роспотребнадзоре рассказали о защите животных от клещей
Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, что именно владельцам собак необходимо защищать домашних питомцев от клещей, для кошек укусы не так опасны.
В пресс-центре НСН в четверг, 12 мая, специалист объяснил, что во многих клещах есть такой возбудитель, который опасен для псов.
«Он очень тяжело переносится собаками и часто заканчивается летальным исходом», — предупредил Макенов.
Он отметил, что существуют специальные препараты, при использовании которых клещ не сможет питаться кровью собаки. Макенов уточнил, что эти таблетки нравятся собакам из-за их вкуса.
Для кошек клещи не представляют такой серьезной опасности. Между тем коровы и козы могут болеть и «сильно страдать» из-за укуса, сообщает телеканал «360».
Ранее в этот день Макенов дал рекомендации по вакцинации от клещевой инфекции. По его словам, прививаться следует заранее — в осеннее время.
При обнаружении клеща специалисты рекомендуют незамедлительно снять его с участка кожи, не дожидаясь похода в медпункт.
Ранее в мае в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2022 года в России вакцинировались от клещевого энцефалита более 1,6 млн человек. Планируется привить больше 3 млн человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. Кроме того, в ряде регионов проведены акарицидные обработки на территории более 77,2 тыс. га.