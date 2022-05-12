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В Роспотребнадзоре рассказали о защите животных от клещей

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, что именно владельцам собак необходимо защищать домашних питомцев от клещей, для кошек укусы не так опасны.

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В пресс-центре НСН в четверг, 12 мая, специалист объяснил, что во многих клещах есть такой возбудитель, который опасен для псов.

«Он очень тяжело переносится собаками и часто заканчивается летальным исходом», — предупредил Макенов.

Он отметил, что существуют специальные препараты, при использовании которых клещ не сможет питаться кровью собаки. Макенов уточнил, что эти таблетки нравятся собакам из-за их вкуса.

Для кошек клещи не представляют такой серьезной опасности. Между тем коровы и козы могут болеть и «сильно страдать» из-за укуса, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день Макенов дал рекомендации по вакцинации от клещевой инфекции. По его словам, прививаться следует заранее — в осеннее время.

При обнаружении клеща специалисты рекомендуют незамедлительно снять его с участка кожи, не дожидаясь похода в медпункт.

Ранее в мае в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2022 года в России вакцинировались от клещевого энцефалита более 1,6 млн человек. Планируется привить больше 3 млн человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. Кроме того, в ряде регионов проведены акарицидные обработки на территории более 77,2 тыс. га.

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