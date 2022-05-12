ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию производства США под Харьковом

В районе Харькова российскими военными уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, в Харьковской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены пять украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и перехвачены три ракеты «Точка-У».

В течение дня также уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, хранилище топлива и 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 3022 танка и других боевых бронированных машин, 2832 единицы специальной военной автомобильной техники, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 366 установок реактивных систем залпового огня, 304 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.

Ранее в четверг Минобороны обнародовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С». В ведомстве рассказали, что гаубицы используются для прикрытия воинских колонн, уничтожения украинской бронированной техники и блокпостов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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